الحزب الحاكم: زيارة آدرار نجحت بكافة المقاييس



قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن الزيارة التي قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية آدرار هذا الأسبوع، كانت "ناجحة بكافة المقاييس".



وسجل الحزب في ختام الزيارة تثمين ما قال إنه "فخر واعتزاز وتفاعل شعبي منقطع النظير لدى ساكنة آدرار" مع قرار الرئيس اختيار آدرار للاحتفال بعيد الاستقلال ورفع العلم.



كما شكر الحزب في بيان صحفي، الأمانة الاتحادية في ولاية آدرار وللجنتين الوطنيتين للشباب والنساء في حزب الاتحاد وللمنتخبين والأطر والوجهاء والفاعلين السياسيين بكل مقاطعات الولاية، وكذا لكافة أقسام وفروع الحزب ووحداته القاعدية، مشيداً بجهود الأمانة الاتحادية للحزب على مستوى آدرار في سبيل تأطير وتنظيم المساهمة الحزبية في تنظيم الزيارة.



وكانت زيارة ولد عبد العزيز لولاية آدرار قد بدأت يوم الاثنين الماضي وانتهت أمس الأربعاء، وتم خلالها الاحتفال بعيد الاستقلال وتدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية.

