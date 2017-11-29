الحزب الحاكم في موريتانيا: تخليد الاستقلال في كيهيدي كان ناجحا





قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إن الاحتفالات المخلدة لذكري عيد الاستقلال في ولاية غورغول كانت ناجحة على جميع الأصعدة .





وعبر الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، عن "تثمينه لتشريف ولاية غورغول، باحتضان حفل رفع العلم الوطني المعدل، وعزف النشيد الجديد لأول مرة، مشيدا بما قال إنه "تفاعل شعبي منقطع النظير لدى ساكنة ولاية كوركل " مع هذه الحدث.





وهنأ بيان الحزب الحاكم "القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، على مساهمتهم الكبييرة والناجحة، في إعطاء ذكرى الإستقلال حجمها الذي تستحق، من خلال العروض العسكرية الباهرة، والتنظيم الأمني المحكم والدقيق."





كما شكر الحزب في بيانه الأمانة الاتحادية في ولاية غورغول والمنتخبين والأطر والشباب والنساء في حزب الاتحاد بكل مقاطعات الولاية وإلى كافة سكان ولاية غورغول لما بذلوه من جهود لإنجاح احتفاليات الاستقلال، والزيارة الرئاسية، على كافة المستويات الجماهيرية والتنظيمية.





وكانت مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول جنوبي موريتانيا، قد احتضنت أمس الثلاثاء الاحتفلات المخلدة للذكري السابعة والخمسين لعيد الاستقلال، وشملت الأنشطة المخلدة رفع العمل الموريتاني المعدل، وعزف النشيد، بالاضافة إلى استعراض عسكري مختصر، واستفادت بعض المناطق في الولاية من تدشين مشاريع تنموية.

