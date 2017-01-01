الحزب الحاكم في موريتانيا للعمال: ابتعدوا عن السياسة



دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، الاتحادات والأطر النقابية للعمال إلى الابتعاد بالعمل النقابي عن "المزايدات و التجاذبات السياسية".



وشدد الحزب في بيان وزعه مساء اليوم الاثنين، بمناسبة تخليد عيد العمال الذي يصادف فاتح مايو، إلى ضرورة تفعيل وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية لدعم الشراكة مع القطاعات التنفيذية وأرباب العمل والأجانب العاملين في موريتانيا.



وأثنى الحزب على ماقال إنه "الدور الكبير الذي تلعبه مختلف التنظيمات النقابية في تحقيق مطالب العمال وتعيتهم بحقوقهم الاجتماعية و السعي الجاد للتحسين من ظروفهم"



وثمن الحزب ماسماها الانجازات التي حققت ما وصفها " تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز في فترة وجيزة لصالح مختلف الشرائح الوطنية".

