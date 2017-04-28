موريتانيا: احتفاء الدرك بدفعة "فياه ولد معيوف"

انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"

إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني

انطلاق الأيام الاقتصادية التجارية التونسية الموريتانية‎

الحزب الحاكم يتحرك لدعم تعديل الدستور

إقالة مدير شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة"

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني https://t.co/2IE3zMA8Qq
الجمعة 28 أبريل - 20:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني https://t.co/vgjvs5kUW5إحالة-متهمي-بي-أم-سي-إي-إلى-السجن-ا… https://t.co/KZpRMmJ3lo
الجمعة 28 أبريل - 20:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحزب الحاكم يتحرك لدعم تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أبريل 2017 - 17:50



الحزب الحاكم يتحرك لدعم تعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

 

قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إرسال البعثات إلى مختلف الولايات الموريتانية بهدف التعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء المقرر يوم 15 يوليو 2017.


وحسب ما كشف عنه الحزب الحاكم، فإن قرار إرسال هذه البعثات جاء بعد مداولات المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد مساء الخميس الماضي. 


وتضم البعثات المكلفة بالتحسيس لصالح تعديل الدستور، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب،و البرلمانيون؛و العمد وأعضاء المجلس الوطني، و الأمناء الاتحاديون وأعضاء مكاتب الاتحاديات الجهوية، و رؤساء الأقسام وأعضاء مكاتبها والأطر الداعمون بالاضافة الى المستشارين البلديين.
 

وكشف الحزب الحاكم تشكيلة للوائح المتجهة الى كل ولاية، وتقسيمهم على مقاطعات الولاية المكلفين بالتحسيس داخلها.
 

وكانت مصادر خاصة قد كفت عن بعث اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتقرير سري إلى الحكومة الموريتانية تؤكد فيه عدم جاهزيتها الفنية والبشرية لتنظيم الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في غضون شهرين فقط. 

وأشارت المصادر الى أن الحكومة ردت على تقرير لجنة الانتخابات بأنها ستكلف أحد المستشارين في رئاسة الجمهورية بتنسيق العمل مع اللجنة من أجل تذليل الصعاب. 


الكلمات المفتاحية : بعثات, حزب, دستور
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة