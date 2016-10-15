الحزب الحاكم يتهم منتدى المعارضة "بخيانة" الوطن

عزيز ورئيس الوزراء الجزائري يبحثان التعاون الثنائي

قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة

عزيز في لومي لحضور قمة أفريقية طارئة

التحالف ينسحب من الحوار بسبب تصريحات الحكومة

الصحة العالمية تحذر من ضعف جهود مكافحة السل

الجيش الجزائري يقتل أمير تنظيم جند الخليفة

ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : الحزب الحاكم يتهم منتدى المعارضة "بخيانة" الوطن https://t.co/tgzfxI60Vt
السبت 15 أكتوبر - 20:11
Sahara Media Agency : عزيز ورئيس الوزراء الجزائري يبحثان التعاون الثنائي https://t.co/aM0PVEEITa
السبت 15 أكتوبر - 20:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحزب الحاكم يتهم منتدى المعارضة "بخيانة" الوطن


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 أكتوبر 2016 - 17:54



الحزب الحاكم يتهم منتدى المعارضة "بخيانة" الوطن
مواضيع ذات صلة
اتهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكام فى موريتانيا اليوم السبت المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بالخروج عن ما وصفه بالاجماع الوطني وانتهاج فلسفة السب والتهم التى "مصدرها خيال تكون في العهود الاستثنائية، وتعود أصحابه على اختطاف الدولة وارتهانها".

وقال الحزب الحاكم فى بيان إن المنتدى تخلف في الوقت الذي "تداعى فيه جميع الموريتانيين إلى كلمة سواء، من أجل صناعة مستقبل بلدهم عن طريق الحوار الذي ارتضوه نهجا بديلا عن كل الطرق الأخرى التي أثبتت إفلاسها"

ودان حزب الإتحاد  وصف منتدى المعارضة فى بيان أمس الأول جلسات الحوار الذى أطلقته الحكومة مع بعض المعارضة، نهاية الشهر الماضي بأنها  "مخطط مشبوه يهدف إلى استمرار حكم لا يتورع رئيسه عن شيء

وقال الحزب الحاكم إنه يتفهم  ما وصفها بمرارة أصحاب البيان  "لفشلهم في مواصلة مشروعهم التدميري أولا، ولعزوف الموريتانيين عنهم ثانيا.

 وتساءل البيان عن حاجة  الرئيس محمد ولد عبد العزيز "إلى الغموض في صياغة مخرجات حوار هو من دعا إليه أكثر من مرة غير مجبر على ذلك، مدعوما بالثقة التي أعطاه الشعب والتي لا يمكن أن ينزعها غيره" وفق تعبيره.

وأشاد الحزب الحاكم بما سماه وقوف الرئيس فى وجه "كل الأخطار المحدقة بالبلاد في أصعب الفترات التي تمر بها المنطقة، وفي وقت كنتم تنفخون في نار الفتنة والفوضى تأسيا بمن لازالوا يدفعون أثمان أفعالهم من شعوب المنطقة".

واستغرب البيان اختيار المنتدى للمغالطة بدل المكاشفة، حين زعم فى بيانه أن "باب الحوار مع الأغلبية قد سد"، واصفا ما يجري بين أطراف الحوار "بالمهزلة".

واتهم الحزب فى بيانه  المنتدى بالنظر بدونية إلى "كل شيء ليس طرفا فيه، فالسياسة دونه مهزلة... والدولة من دونه تنهار... والشعب قطيع أنتم سادته والأوصياء عليه"، وفق تعبيره.

وأبدى الحزب أسفه لحديث المنتدى "عن الأقارب والقبائل"، متهما قيادات المنتدى بأنهم " سادة العارفين بذلك يوم كنتم تديرون مؤسسات عمومية حولتموها إلى ملكيات خاصة بكم وبالأهل والأقارب".
وكان منتدى المعارضة قد أصدر بيان الخميس الماضي أعلن فيه رفضه لما يجري في "الحوار الوطني" الذي فتحته الحكومة نهاية الشهر الماضي، ويدور فيه جدل حول تعديل الدستور، داعيا المنتدى إلى الخروج في مسيرة شعبية.


الكلمات المفتاحية : الحوار, المعارضة, المنتدى, حزب الإتحاد, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة