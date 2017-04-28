الحزب الحاكم يشكل بعثات للتحسيس حول التعديلات الدستورية





قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إرسال البعثات إلى مختلف الولايات الموريتانية بهدف التعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء المقرر يوم 15 يوليو 2017://0 .





وحسب ما كشف عنه الحزب الحاكم، فإن قرار إرسال هذه البعثات جاء بعد مداولات المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد مساء الخميس الماضي.





وتضم البعثات المكلفة بالتحسيس لصالح تعديل الدستور، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب،و البرلمانيون؛و العمد وأعضاء المجلس الوطني، و الأمناء الاتحاديون وأعضاء مكاتب الاتحاديات الجهوية، و رؤساء الأقسام وأعضاء مكاتبها والأطر الداعمون بالاضافة الى المستشارين البلديين.





وكشف الحزب الحاكم تشكيلة للوائح المتجهة الى كل ولاية، وتقسيمهم على مقاطعات الولاية المكلفين بالتحسيس داخلها.





وكانت مصادر خاصة قد كفت عن بعث اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتقرير سري إلى الحكومة الموريتانية تؤكد فيه عدم جاهزيتها الفنية والبشرية لتنظيم الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في غضون شهرين فقط.



وأشارت المصادر الى أن الحكومة ردت على تقرير لجنة الانتخابات بأنها ستكلف أحد المستشارين في رئاسة الجمهورية بتنسيق العمل مع اللجنة من أجل تذليل الصعاب.