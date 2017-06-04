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الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 20:43



الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية"
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أطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الأحد، قافلة طبية مهمتها تقديم معاينات صحية للأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط وتزويد سكانها بالأدوية اللازمة.
 
ونظمت القافلة في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجوبية، إذ أجرت بعثة من الحزب معاينات طبية لسكان حي "المنسية" وتم تزويدهم بالأدوية.
 
وبحسب القائمين على القافلة فإنها تأتي في إطار أنشطته الرمضانية التي تدخل عامها الثالث، وتهدف العلمية إلى إجراء فحوصات عن الأمراض الشائعة والمنتشرة ويتم تقديم 60 صنفا من الأدوية عالية الجودة والفاعلية، وفق تعبير القائمين على القافلة.
 
وكان الحزب الحاكم قد أطلق، يوم الأربعاء الماضي بمنطقة الترحيل في نواكشوط، النسخة الثالثة من عملية إفطار الصائم التي ينظمها الحزب كل عام بمناسبة شهر رمضان.
 


الكلمات المفتاحية : رمضان, سياسة, صحة, طب
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