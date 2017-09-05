زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية

الحزب الحاكم يعزي في ضحايا العواصف في لبراكنة ولعصابة

المعلومة بنت الميداح : تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى

موريتانيا: مقتل 14 شخصا فى لبراكنة و لعصابة بعواصف رملية

نيجيريا: "بوكو حرام" تقتل قرابة 400 شخص في خمسة اشهر

ولد بوعماتو يهدي المعلومة بنت الميداح "فيلا" بمناسبة العيد

تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية فى كينيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Sit-in des sénateurs devant l’hémicycle de la chambre https://t.co/gL8eAqsBKc
الثلاثاء 5 سبتمبر - 16:08
Sahara Media Agency : El Malouma mint El Meidah en résidence surveillée https://t.co/bGwWlrXpOz
الثلاثاء 5 سبتمبر - 16:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحزب الحاكم يعزي في ضحايا العواصف في لبراكنة ولعصابة


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 15:11



الحزب الحاكم يعزي في ضحايا العواصف في لبراكنة ولعصابة
مواضيع ذات صلة

 
قدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تعازيه لأسرة الضحايا الذين قضوا خلال موجة عواصف شهدتها ولايات  لبراكنة والعصابة، الليلة البارحة وراح ضحيتها 14 شخصا.
 
وورد فى بيان الحزب الحاكم "علمنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بنفوس يغشاها الألم والأسى وقلوب يعتصرها الحزن، مع التسليم بقضاء الله وقدره، بالفاجعة التي تعرض لها بعض مواطنينا في كل من ولايتي لبراكنه ولعصابه بسبب الأمطار القوية  والرياح العاتية.
 
 جاءت تعزية الحزب الحاكم من خلال بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، قدم عبره التعزية باسم رئيسه والمنخرطين فيه إلى أسر الضحايا وإلى كافة الشعب الموريتاني إثر هذه "الفاجعة الأليمة".
 
 وتمنى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "الرحمة للضحايا والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى".
 
وكان قرابة 9 أشخاص لقوا مصرعهم  فجر اليوم الثلاثاء وجرح 26  آخرون ، جراء عواصف رملية قوية ضربت إحدى ضواحي مدينة "بوغي" التابعة لولاية لبراكنه ،أدت إلى انهيار بعض المنازل.
 
وأعلنت السلطات المحلية على لسان والي ولاية لبراكنة أن عدد القتلى بلغ 9 والجرحى 26 ، وتم نقل 4 منهم حالتهم حرجة إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج .
 
كما لقي 5 أشخاص مصرعهم في مدينة كيفة ، وجرح آخرون ، فى عاصفة رملية قوية ، أدت إلى انهيار منزلهم عليهم فجر اليوم


الكلمات المفتاحية : عاصفة, لبراكنه, لعصابة, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة