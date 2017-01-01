الحزب الحاكم يعزي في وفاة ولد محمد فال





قدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تعازيه لأسرة الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة في ولاية تيرس الزمور.





وجاء في بيان للحزب الحاكم "أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم ليرفع باسم كافة المنخرطين في الحزب من أطر ومناضلين و أنصار، أحر تعازيهم القلبية إلى أسرة المغفور له، وإلى كافة الشعب الموريتاني إثر هذه الفاجعة الأليمة".





"وأن يلهم ذويه وإيانا وجميع الموريتانيين الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب" .





وأعلن اليوم الجمعة عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال بشكل مفاجئ في إحدى بوادي تيرس الزمور، في اقصى الشمال الشرقي لموريتانيا.



وأشارت المصادر التي نقلت الخبر لـ"صحراء ميديا" إلى أنه من الراجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.



وقد أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد ثلاثة أيام في عموم التراب الموريتاني.



