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الحزب الحاكم يعين لجان حملة تعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 19 يوليوز 2017 - 16:34



سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الحاكم
سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الحاكم
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أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، عن لائحة بعثاته إلى مخلتف الولايات الموريتانية، المشكلة بهدف التعبئة لحملة التعديلات الدستورية .
 

وضمت اللائحة التي أعلن عنها الحزب أعضاء المكتب التنفيذي؛ و أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، وأعضاء المجلس الوطني؛و الأمناء الاتحاديون ، وأعضاء مكاتب الاتحاديات الجهوية،و البرلمانيون و العمد.
 

ويترأس الوزراء في الحكومة الموريتانية، تنسيقيات مقاطعات نواكشوط التسع، بالاضافة إلى الولايات الداخلية. 

فيما أوكل الحزب بعض اللجان كلجنة تنسيق العمل، وهيئات المجتمع المدني، وغيرها لعدد من قياداته. 
 

ويكلِـف الحزب الحاكم اللجان باعداد وتحضير الحملة الوطنية الكبرى، الخاصة بالتعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية المقترحة.
 

وتنطلق بعد غد الجمعة الحملة الانتخابية الخاصة بالتعبئة للتعديلات الدستورية المقرر التصويت عليها يوم الخامس من الشهر المقبل.


الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, تعديل الدستور, لجان
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