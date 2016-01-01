الحصبة تقتل آلاف الأطفال يوميا في إفريقيا





قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، إن الكثير من الأطفال يموتون كل عام في جمهورية الكونجو الديمقراطية، واثيوبيا، ونيجيريا، بسبب مرض "الحصبة" شديد العدوي.





وتمثل جمهورية الكونجو الديمقراطية، وإثيوبيا، ونيجيريا، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، نصف الأطفال الذين لم يحصلوا على لقاحات، و75 في المئة من وفيات الحصبة





وفي تقرير بشأن الجهود العالمية "لجعل الحصبة شيئا من الماضي" قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئات أخرى إن غياب الإرادة السياسية لتطعيم جميع الأطفال ضد المرض شديد العدوى، هو ما يعرقل الحرب علىه.





وقال خبراء عالميون في مجال الصحة، إن عدد الوفيات جراء الحصبة انخفض بنسبة 79 في المئة، على مستوى العالم منذ عام 2000، بفضل حملات التطعيم ، لكن ما يزال نحو 400 طفل، يموتون يوميا جراء المرض، فيما لم يحصل نحو 20 مليون طفل على جرعات التطعيم ضد الحصبة، خلال العام الماضي.

