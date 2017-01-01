الحكم 20 سنة على متهمين بتهريب المخدرات إلى اسرائيل





حكمت محكمة الجنايات بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء ،بالسجن 20 سنة فى حق3 أشخاص ، حاولوا تهريب كميات من المخدرات، نحو إسرائيل.



وبحسب ما أكدت المصادر الخاصة التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" فإن الملف يحمل رقم (2017/188)، ويتهم فيه كل من ضابط البحرية أحمد ولد الحسن، محمد عقبة، عثمان علوات والإمام محمد.



وبدأ الملف عندما تم ضبط سيارة رباعية الدفع محملة بالمخدرات، وهي مركونة في مرآب منزل المتهم الأول في القضية، بمقاطعة تفرغ زينه في العاصمة نواكشوط.



وتشير تقارير المحققين إلى أن كمية المخدرات التي ضبطت على متن السيارة تصل إلى 2 طن، وكانت في طريقها نحو إسرائيل، من دون تحديد الطريق ولا كيفية عبور هذه الكمية من موريتانيا إلى إسرائيل.



ووجهت إلى المعتقلين تهمة "التجمع من أجل نقل وحيازة وتهريب المخدرات ذات الخطر البالغ"، فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين.