الحكومة: إجراءات جديدة خاصة بالتنقيب عن الذهب



قال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن الدولة عاكفة على تنظيم الأنشطة الخاصة بالذهب وذلك من أجل ضمان السلامة و الأمن حفاظا على صحة المواطن.



وأضاف الوزير خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، مع المنقبين عن الذهب السطحي، أنه تم إنشاء لجنة وزارية تعكف على دراسة و تنظيم النشاط، مشيرا إلى إن هذه الدراسة ستحسن من المنظومة القانونية الخاصة بالتراخيص.



وأكد ولد عبد الفتاح للعاملين في قطاع التنقيب أن العلاقة بين المصالح الوزارية والعاملين في المجال يطبعها الانسجام و الثقة المتبادلة سعيا إلى مزاولة النشاط في ظروف يطبعها الانضباط و احترام القوانين.



كما أطلع الوزير خلال زيارته لمدينة الشامي على تقدم أشغال بناء مركز التعدين الذي تعده وتنفذه الوزارة الوصية بالتعاون مع الفاعلين في مجال التنقيب عن الذهب و طحن الحجارة، والمؤسسات الصغيرة ذات الأنشطة التقليدية المتعلقة بمعدن الذهب.

