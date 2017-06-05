الحكومة الموريتانية: إضراب كتاب الضبط "غير شرعي"



اعتبرت وزارة العدل الموريتانية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن الإضراب الذي دخل فيه كتاب الضبط في المحاكم "غير شرعي".



وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد دعت اليوم منتسبيها إلى الدخول في إضراب عن العمل لمدة شهر بسبب تجاهل الوزارة لجملة من المطالب تقدمت بها قبل شهر.



وقالت الوزارة في بيانها إنه "لوحظ اليوم الاثنين 5 /6/ 2017 تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه إضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية".



الوزارة قالت إنه "نظرا لعدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبي على سير هذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة"، فإنها تؤكد حرصها على "ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية"، وفق نص البيان.



ولكن الوزارة عادت لتؤكد أن الإضراب المذكور "مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية، وأن الموظفين المشاركين فيه هم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل".



وخلصت إلى التأكيد على أنه يتوجب على المشاركين في الإضراب "الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة".



ويطالب كتاب الضبط المضربين بتنفيذ توصية صادرة عن مجلس القضاء تتعلق بتوزيع قطع أرضية على كتاب الضبط، وتفعيل قانون المصاريف القضائية، بالإضافة إلى تطبيق المرسوم المتعلق بالزي المهني، والتدرج الوظيفي عبر المسابقات الداخلية.

