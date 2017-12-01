الحكومة الموريتانية: العلم والنشيد جاءا تجسيدا لحق المقاومين





قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الجمعة إن العلم الموريتاني الجديد والنشيد الوطني جاءا تجسيدا لحق المقاومين في تخليد بطولاتهم، "وأصبحا يمثلان كل الابعاد الوطنية التاريخية كما يقدمان الدليل الساطع على أن موريتانيا كانت محمية من قبل كما هو الحال" .





وأضاف ولد الشيخ خلال كلمة بمناسبة انطلاق مهرجان المدن القديمة بمدينة "تيشيت" أن للرموز الوطنية أهمية بالغة، "فهي مقوم أساسي من مقومات الاعتزاز والامتنان والعرفان بالجميل، بمن ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن".





وأكد وزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المدن التاريخية (تيشيت، ولاتة، وادان، شنقيط) "أصبحت في مأمن من الخطر الذي كان يتهددها بفضل جهود فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز" بحسب تعبير ولد الشيخ.





واضاف ولد الشيخ أن المدن القديمة أصبحت في مأمن من الخطر الذي كان يتهددها، "سواء من ناحية البنى التحتية أو المقومات التراثية أو الثقافية والمساهمة في التنمية البشرية، حيث عاد السكان إلى المدن التي هجروها واستعادوا ثقتهم في إمكانية العيش الكريم داخلها".

