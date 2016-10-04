الحكومة الموريتانية تتحدث عن قفزة في التعليم العالي







قال وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم إن التعليم العالي فى موريتانيا حقق قفزة نوعية تمثلت فيما وصفها بالاصلاحات القائمة على مبادئ تحسين الجودة.



وأكد فى خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في كلمته بان من بين الاصلاحات ا المنجزة دمج جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط.



وأشار ولد سالم إلى أنه سيتم تسليم سكن للطلاب الجامعيين بسعة2600 سرير خلال العام الدراسي الحالي، في حين تتسارع وتيرة استكمال بناء المركب الجامعي، وفق تعبيره.



وكشف الوزير خلال خطابه عن اكتتاب 119 أستاذ تعليم عالي في مختلف التخصصات، واصفا الاكتتاب بأنه الأكبر والأشمل في تاريخ التعليم العالي.



ونبه ولد سالم إلى أن حكومته أنشأت المجلس الأعلى للبحث العلمي و الابتكار. الذي ستكون الوكالة الوطنية للبحث العلمي و الابتكار، وهي قيد الانشاء، أداته التنفيذية من أجل توجيه و تنسيق و تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي .



