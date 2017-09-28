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الحكومة الموريتانية تجتمع للمرة الثانية خلال أسبوع


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 28 سبتمبر 2017 - 11:27



الحكومة الموريتانية تجتمع للمرة الثانية خلال أسبوع
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عقدت الحكومة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتماعاً هو الثاني في ظرف هذا الأسبوع، وذلك بعد أن عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم الاثنين الماضي.
 
وسبق هذين الاجتماعين توقف لعدة أسابيع في اجتماعات الحكومة، بسبب عطلة أعضاء الحكومة وأسفار متكررة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
 
 
 وتعود الحكومة لاجتماعاتها الأسبوعية الطبيعية، قبل افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين المقبل، وملفات عديدة مطروحة، في مقدمتها ملف التعديلات الدستورية التي تم تمريرها عبر استفتاء شعبي مطلع شهر أغسطس الماضي.
 
وما تزال تعديلات دستورية قيد التنفيذ، كتعديل العلم الوطني وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، بينما نفذت أخرى كإلغاء مجلس الشيوخ.
 


الكلمات المفتاحية : اجتماع, حكومة, عزيز
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