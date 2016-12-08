الحكومة الموريتانية تجدد عقدها مع مؤسسة "إينير"



جددت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس، العقد الذي يربطها بالمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق لعامين إضافيين ستشرف فيهما المؤسسة على صيانة شبكة الطرق الوطنية.



وأوضحت الحكومة في بيانها أنها صادقت على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الحضرية، الموقع بتاريخ 25 نوفمبر 2016، بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة ما بين 2016-2018.



وأشارت الحكومة إلى مشروع القانون الحالي يهدف إلى "استكمال مسطرة المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق الحضرية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق".



وأضاف البيان أنه "طبقا لهذا البرنامج التعاقدي، تعهد الحكومة إلى المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بالقيام بأعمال الصيانة المستعجلة والجارية والدورية لكافة شبكات الطرق الحضرية".

