الحكومة الموريتانية تجري تعيينات في 3 وزارات



أجرت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيينات في ثلاث وزارات هي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الزراعة ووزارة التهذيب الوطني.



وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:



وزارة الاقتصاد والمالية:

الإدارة المركزية:

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:

المدير: سيد أحمد ولد باب.



وزارة الزراعة:

الأمانة العامة:

الأمين العام: السيد أحمدو ولد أبوه، إداري من السلك المالي.



وزارة التهذيب الوطني:

الأمانة العامة:

الأمينة العامة: امعيزيزة بنت كربالي، الأمينة العامة لوزارة الزراعة سابقا، خلفا للسيد سيد أحمد ولد باب الذي استدعي لمهام أخرى.

