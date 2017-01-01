الحكومة الموريتانية تجري تعيينات في 3 وزارات

أجرت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيينات في ثلاث وزارات هي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الزراعة ووزارة التهذيب الوطني.
وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:
وزارة الاقتصاد والمالية:
الإدارة المركزية:
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:
المدير: سيد أحمد ولد باب.
وزارة الزراعة:
الأمانة العامة:
الأمين العام: السيد أحمدو ولد أبوه، إداري من السلك المالي.
وزارة التهذيب الوطني:
الأمانة العامة:
الأمينة العامة: امعيزيزة بنت كربالي، الأمينة العامة لوزارة الزراعة سابقا، خلفا للسيد سيد أحمد ولد باب الذي استدعي لمهام أخرى.