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الحكومة الموريتانية تجري تعيينات في 3 وزارات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 18:03



الحكومة الموريتانية تجري تعيينات في 3 وزارات
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أجرت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيينات في ثلاث وزارات هي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الزراعة ووزارة التهذيب الوطني.
 
وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:
 
وزارة الاقتصاد والمالية:
الإدارة المركزية:
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:
المدير: سيد أحمد ولد باب.
 
وزارة الزراعة:
الأمانة العامة:
الأمين العام: السيد أحمدو ولد أبوه، إداري من السلك المالي.
 
وزارة التهذيب الوطني:
الأمانة العامة:
الأمينة العامة: امعيزيزة بنت كربالي، الأمينة العامة لوزارة الزراعة سابقا، خلفا للسيد سيد أحمد ولد باب الذي استدعي لمهام أخرى.
 


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