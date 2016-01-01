الحكومة الموريتانية تدرس تنشيط التوثيق القانوني للادارة





ناقشت الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم أمس، بيان قدمته الوزير الأمينة العامة للحكومة حول إعادة تنشيط وظيفة "التوثيق القانوني للإدارة" وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية،





يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للتوثيق القانوني داخل الإدارة، كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكفل بهذه الوظيفة، من خلال نشر النصوص التشريعية والتنظيمية وتعميمها.





وأوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعلي سالم، خلال تعليقها على نتائج مجلس الوزراء، أن البيان الذي قدمت أمام المجلس بخصوص تنشيط وظيفة التوثيق القانوني، يندرج في إطار إرساء دعائم دولة القانون .



وقالت إن البيان تضمن استحداث خلية للتنسيق على مستوى الوزارة، تضم المستشارين القانونيين بالوزارات، لمتابعة القوانين منذ صدورها بمجلس الوزراء، مرورا بالبرلمان وحتى يتم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية.



وأكدت الوزير الأمينة العامة للحكومة على ضرورة استحداث موقع للجريدة الرسمية على الانترنت كما هو الحال بالنسبة للكثير من دول العالم، من أجل ان تكون في متناول جميع المتصلين بالشبكة.

