الحكومة الموريتانية تستدعي هيئة الناخبين



استدعت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، هيئة الناخبين استعداداً للاستفتاء الشعبي الذي سينظم منتصف شهر يوليو المقبل.



وجاء الاستدعاء في نهاية الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.



وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء صادق على استدعاء هيئة الناخبين، مشيراً إلى أن الاقتراع سيبدأ الساعة السابعة يوم 15 يوليو.



وأوضح الوزير أن الحملة التي ستسبق الاستفتاء ستنطلق يوم الجمعة 30 يونيو، عند الساعة صفر، وتستمر لخمسة عشر يوماً.



وقال الوزير إن قوات الجيش والأمن ستصوت يوماً واحداً قبل يوم الاستفتاء.

