الحكومة الموريتانية تسعى لإعادة تأهيل الوثائق الوطنية



صادق مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على بيان يتعلق بإعادة تأهيل الوثائق الوطنية فى الإطار القانوني و الجانب المتعلق بالبنى التحتية والمصادر البشرية .



وقالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعل سالم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إنه سيتم في المستقبل بناء مقر للوثائق الوطنية و مراجعة الإطار التنظيمي لهذه المؤسسة العمومية.



وشددت الوزيرة على ضرورة إمداد هذه المؤسسة بالمصادر البشرية وما يتعلق باستفادتها من الثورة المعلوماتية، وفق تعبيرها.