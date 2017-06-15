الحكومة الموريتانية تسعى لإعادة تأهيل الوثائق الوطنية

صورة أرشيفية من اجتماع للوزيرة مع عدة قطاعات لمناقشة دور الوثائق فى العمل الحكومي
صادق مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على بيان يتعلق بإعادة تأهيل الوثائق الوطنية فى الإطار القانوني و الجانب المتعلق بالبنى التحتية والمصادر البشرية .
وقالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعل سالم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إنه سيتم في المستقبل بناء مقر للوثائق الوطنية و مراجعة الإطار التنظيمي لهذه المؤسسة العمومية.
وشددت الوزيرة على ضرورة إمداد هذه المؤسسة بالمصادر البشرية وما يتعلق باستفادتها من الثورة المعلوماتية، وفق تعبيرها.