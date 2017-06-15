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الحكومة الموريتانية تسعى لإعادة تأهيل الوثائق الوطنية


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 15 يونيو 2017 - 18:06



صورة أرشيفية من اجتماع للوزيرة مع عدة قطاعات لمناقشة دور الوثائق فى العمل الحكومي
صورة أرشيفية من اجتماع للوزيرة مع عدة قطاعات لمناقشة دور الوثائق فى العمل الحكومي
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صادق مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على  بيان يتعلق بإعادة تأهيل الوثائق الوطنية فى الإطار القانوني و الجانب المتعلق بالبنى التحتية والمصادر البشرية .

وقالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعل سالم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إنه سيتم في المستقبل بناء مقر للوثائق الوطنية و مراجعة الإطار التنظيمي لهذه المؤسسة العمومية.

وشددت الوزيرة على ضرورة إمداد هذه المؤسسة بالمصادر البشرية وما يتعلق باستفادتها من الثورة المعلوماتية، وفق تعبيرها.


الكلمات المفتاحية : الوثائق الوطنية, زينب بنت اعل سالم, موريتانيا
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