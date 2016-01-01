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الحكومة الموريتانية تصادق على تقطيع عدة تجمعات عشوائية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 24 نونبر 2016 - 16:07



الحكومة الموريتانية تصادق على تقطيع عدة تجمعات عشوائية
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صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على  مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع تجمع صبهاالله (بلدية فم لقليته، مقاطعة أمبود، ولاية كوركول) ، كما صادق على مشروع مرسوم  يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع تجمع تنومند ببلدية العين الصفرة،  التابعة لمقاطعة شنقيط .

 

ويندرج مشروعا هذين المرسومين حسب بيان مجلس الوزراء  في إطار تنفيذ سياسة التجمع المعتمدة من طرف السلطات لجمع سكان كانوا يعيشون متفرقين على مساحات واسعة وفي مجموعات صغيرة معرضة للمخاطر في غياب الخدمات الضرورية .

وتسعى السلطات إلى توفير حياة أفضل لهم ضمن إطار تتوفر فيه متطلبات الأمن والراحة في مدينة عصرية ، وفق البيان.

 

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء سد واد سكليل وإعلانه ذا نفع عام ، لتذليل عقبة شح المياه التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية آدرار.

وسيساهم تشييد هذه المنشأة  حسب بيان مجلس الوزراء في التحكم بملايين الأمتار المكعبة من مياه السيول التي كانت تضيع سنويا وتخزينها للاستفادة منها في الشرب والري.



الكلمات المفتاحية : تجمعات, حكومة, وزراء


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