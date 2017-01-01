الحكومة الموريتانية تصادق على تمويل جسر روصو

موريتانيا: محاكمة ولد امخيطير بعد شهر رمضان

موريتانيا: تعيينات في وزارتي التهذيب والثقافة

ولد اجاي ينفي تراجع الحكومة عن منح علاوات للعمال

الحكومة تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 23 مليار

شغب يصاحب الانتخابات التشريعية بالجزائر

أنصار الإسلام تتبنى قتل جندي أممي بمالي

سجين إيطالي بموريتانيا: أنا رهينة في قضية تجسس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد
Sahara Media Agency : خطوة جديدة نحو إنشاء #جسر_روصو https://t.co/X2fskMkB8K
الخميس 4 ماي - 23:53
Sahara Media Agency : تعيينات في وزارتي التهذيب والثقافة https://t.co/0PGL35Xo9P
الخميس 4 ماي - 23:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة الموريتانية تصادق على تمويل جسر روصو


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 4 ماي 2017 - 21:41



الحكومة الموريتانية تصادق على تمويل جسر روصو
مواضيع ذات صلة

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على تمويل مشروع جسر يربط بين ضفتي نهر السنغال، في مدينة روصو.
 
وقالت الحكومة في بيانها الرسمي إنه قد تمت المصادقة على "مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو".
 
وأوضحت الحكومة أن القرض تصل قيمته إلى 12 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 40 عاماً من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات.
 
ويأتي هذا القرض المقدم من طرف البنك الأفريقي للتنمية من أجل تغطية حصة موريتانيا من تمويل المشروع الذي يقام بالشراكة مع السنغال.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, تمويل, جسر, روصو, قرض
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة