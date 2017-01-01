الحكومة الموريتانية تصادق على تمويل جسر روصو



صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على تمويل مشروع جسر يربط بين ضفتي نهر السنغال، في مدينة روصو.



وقالت الحكومة في بيانها الرسمي إنه قد تمت المصادقة على "مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو".



وأوضحت الحكومة أن القرض تصل قيمته إلى 12 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 40 عاماً من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات.



ويأتي هذا القرض المقدم من طرف البنك الأفريقي للتنمية من أجل تغطية حصة موريتانيا من تمويل المشروع الذي يقام بالشراكة مع السنغال.

