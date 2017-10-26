الحكومة الموريتانية تصادق على "قانون الإشهار" في الإعلام

موريتانيا: صحفيون يحتجون على أوضاع الإعلام الخاص

موريتانيا: نقابة تعليمية تدعو للحوار مع أساتذة الطب

كينيا: بدء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية والمعارضة تقاطع

برنامج تلفزيوني يفتح سجالا بين وزير موريتاني ورواد "فيس بوك"

انتخاب موريتانيا عضوا في المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة

موريتانيا:البرلمان يصادق على كلمات النشيد الوطني الجديد

مالي: قتيلان وجريح في هجوم مدينة "سومبي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : Mauritanie : un syndicat appelle à l’ouverture d’un dialogue avec les professeurs de la faculté de médecine https://t.co/eDJGN5WU8p
الخميس 26 أكتوبر - 16:55
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: قتيلان وجريح في هجوم مدينة "سومبي" https://t.co/vgjvs53jxvمالي-قتيلان-وجريح-في-هجوم-مدينة-سومبي… https://t.co/JWByRNqBhj
الاربعاء 25 أكتوبر - 23:09
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

الحكومة الموريتانية تصادق على "قانون الإشهار" في الإعلام


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 26 أكتوبر 2017 - 19:09



الحكومة الموريتانية تصادق على "قانون الإشهار" في الإعلام
مواضيع ذات صلة

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم الإشهار في الإعلام العمومي والخصوصي، وهو أحد مطالب الفاعلين في قطاع الإعلام.
 
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا، إن قانون الإشهار "يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات".
 
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن قانون الإشهار يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة.
 
وأكدت أن مشروع القانون مكون من مجموعة من المواد القانونية "ويتناول إشكالية قطاع الاتصال من ناحية من هم الفاعلون في مجال الاشهار وما هو الاشهار وما هي العقوبات والجهات التي تسيره، على حد تعبير الوزيرة.
 
وتأتي المصادقة على قانون الإشهار في ظل توقف بث جميع القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا، وذلك بسبب تراكم المستحقات المادية لدى شركة البث، التي قررت قطع البث حتى تدفع القنوات جميع المستحقات.
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, حكومة, صحافة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة