الحكومة الموريتانية تصادق على ميزانيتها المعدلة



صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017.



وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن مشروع القانون يعالج مجموعة من المشاكل من ضمنها أن بعض المؤسسات كانت تدفع للعامل الراتب الصافي فقط دون أن تدفع له صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.



كما اعتبر الوزير أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع رواتب العمال وحصولهم عليها بشكل منتظم عند نهاية كل شهر، وذلك من خلال اقتطاع ما يغطي رواتب عمال كل مؤسسة، وفق تعبيره.



وأشار ولد أجاي إلى أنه منذ 2015 تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم التسيير المالي للمؤسسات العمومية وضبط الكتلة الأجرية وميزانية التسيير وميزانية الاستثمار بها من أجل أن تلتزم بنظم الشفافية والنظم المعروفة في المالية.



وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن "يكون التسيير المالي لميزانية الدولة موحد بحيث تكون طريقة تسيير الإدارات العمومية هي نفسها التي تسير بها ميزانيات المؤسسات العمومية دون أن تمس من استقلاليتها".

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في دورته العادية التي افتتحت مساء الاثنين الماضي.

