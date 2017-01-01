الحكومة الموريتانية تنفي احتضان جنود موالين لجامي

نفت الحكومة الموريتانية ماتداولته وسائل الاعلام السينغالية بخصوص وجود جنود تابعين للرئيس الغامبي السابق يحي جامي على الأراض الموريتانية.



وقال النطاق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحفي تعقده الحكومة أسبوعيا، إن ما تداولته وسائل الاعلام السينغالية "عاري من الصحة ولا اساس له".



وشدد ولد الشيخ بأنه "لايوجد في موريتانيا أي جندي غامبي أوغيره"، مؤكدا إنما يوجد مواطنين من الجاليات الإفريقية.



وكانت وسائل الاعلام السينغالية قد تداولت الأسبوع الماضي وجود بعض جنود التابعين للرئيس الغامبي السابق يحي جامي الذي غادر السلطة في يناير الماضي بعد وساطة قادتها موريتانيا وغينيا جنبت غامبيا من تدخل عسكري لوحت به المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس".