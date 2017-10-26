الحكومة الموريتانية: رسالة المتضررين من الدخان وصلتنا



قالت الحكومة الموريتانية إن رسالة سكان العاصمة نواكشوط المتضررين من الدخان المتصاعد من أكوام القمامة، وصلت إلى الجهات المسؤولة وستعمل على حلها.



وكان عدد كبير من سكان العاصمة قد اشتكوا في الفترة الأخيرة من تصاعد أعمدة الدخان في مناطق واسعة من المدينة، وخاصة في ساعات متأخرة من الليل.



وأشار المتضررون إلى أن النوم في بعض أحياء العاصمة أصبح شبه مستحيل، ويتسبب في مشاكل صحية كبيرة خاصة في أوساط المسنين والأطفال.



وأوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم الخميس، أن "رسالة المتضررين من هذه القمامات وصلت".



وأضاف الوزير أن "الجهات المعنية بدأت الإجراءات اللازمة لإزالة هذا الضرر ومعالجة المشكلة وستنتهي في الوقت القريب بإذن الله"، وفق تعبيره.



وبدأت هذه الأزمة منذ فك مجموعة نواكشوط الحضرية الارتباط مع شركات محلية لتنظيف العاصمة، وتراكمت مئات أطنان القمامة في المدينة، ما دفع البعض لإضرام النار فيها.

