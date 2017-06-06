الحكومة الموريتانية: قطر تدعم التنظيمات الإرهابية



قالت الحكومة الموريتانية إن دولة قطر تعتمد سياسات تدعم "التنظيمات الإرهابية"، مبررة بذلك قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أن دولة قطر "دأبت على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، فقد ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة".



وأضافت الخارجية الموريتانية أن قطر "عملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم، كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".



وخلص البيان الحكومي الموريتاني إلى القول إنه "في ظل إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت حكومة الجمهورية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر".



وقالت الحكومة الموريتانية في بيان بثه التلفزيون الحكومي إن قرار قطع العلاقات مع دولة قطر يأتي تماشياً مع "التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت باحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم".



وأكدت موريتانيا أن مواقفها ظلت دوماً تعكس "قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي".

