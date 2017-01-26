الحكومة الموريتانية: وساطة الرئيس في غامبيا جنبت المنطقة حربا





قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تدخل لحل الأزمة الغامبية بعد أن استعصت على المتدخلين بمافي ذلك منظمة "الايكواس "والوسطاء الدوليين ،حيث اصبحت تدق طبول الحرب وأعلن الرئيس الغامبي يحي جامي حالة الطوارئ.





وأكد الوزير أنه بامكان كل شخص إشعال الحرب لكن ايقافها ومعرفة نتائجها ليس ممكنا لأي كان ، مبرزا أن الرئيس الموريتاني تدخل اللحظات الاخيرة بعدما تأزم الوضع ووصل المراقبون فيه والساسة الى طريق مسدود واصبحوا ينتظرون التدخل العسكري الذي لايعرف متى سينتهي وكيف ستكون نتائجه، وفق تعبيره.





وأشار إلى أنه بعد 5 ساعات من النقاش مع الرئيس الغامبي يحي جامي واقناعه توصل ولد عبد العزيز معه لاتفاق يضمن له بعض الضمانات ويسلم بالمقابل السلطة بطريق سلس وسلمي للرئيس المنتخب ليذهب بعد ذلك الرئيس الموريتاني في ساعة متأخرة من الليل في زيارة لم تكن مبرمجة للسنغال التقى فيها بالرئيس السينغالي والرئيس الغامبي الجديد وتحدث معهما في الموضوع وتبلورت الملامح الاولى للحل السلمي الذي يتفادى فيه العالم والمنطقة نزاعا جديدا.





وأضاف الوزير أن الرئيس الموريتاني "لم يقم بالوساطة من أجل السينغال ولا أي دولة اخرى وانما قام بها للمنطقة برمتها وهذا واجبه كرئيس سابق للاتحاد الافريقي ورئيس حالي للجامعة العربية الشيئ الذي يجعل من واجبه تحقيق السلم في المنطقة وتجنيبها الحرب والتوتر " ، حسب تعبيره.







وبخصوص سؤال آخر بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القمة المصغرة التي ستنعقد في ابرازفيل ستختص بالقضية الليبية وجدول اعمالها ينحصر حول هذه القضية ولايمكن ان تضاف اليه قضية اخرى لكن لامانع من ان يتحدث الرؤساء في اجتماعهم حول مشاكل المنطقة ومنها تاثيرات تداعيات الأزمة الغامبية.





