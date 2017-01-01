الحكومة تجتمع تزامنا مع بدء إحصاء الناخبين



بدأت الحكومة الموريتانية اليوم لخميس جلستها الأسبوعية بالقصر الرئاسي، ويتزامن انعقاد المجلس مع بدء الإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي اليوم.



ويتوقع أن تشمل قرارات الاجتماع الحكومي استدعاء الهيئة الناخبة، إذ يفرض القانون دعوتها قبل 45 يوما من التاريخ المحدد للانتخابات.



وسبق للحكومة الموريتانية أن حددت تاريخ الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 15 من يوليو المقبل.



و شرعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعبئة للإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، والذي انطلق اليوم الخميس ويستمر لعشرين يوماً