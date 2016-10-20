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الحكومة تجتمع قبيل التوقيع على وثيقة الحوار


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 10:20



الحكومة تجتمع قبيل التوقيع على وثيقة الحوار
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عقدت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الخميس اجتماعها الأسبوعي  في القصر الرئاسي بنواكشوط، وترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز
  
ويأتي هذا الاجتماع ساعات قبل توقيع الأطراف المشاركة فى الحوار على الوثيقة النهائية بحضور الرئيس الموريتاني، و الأطراف المشاركة فى الحوار.

وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي الذى يتزعمه مسعود ولد بلخبر قد غاب عن الصياغة النهائية للوثيقة التى تم الاتفاق عليها، بعد انسحابه من جلسات الحوار احتجاجا على تصريحات حكومية حول الدستور.

وقاطع المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض، وحزب التكتل، وإيناد، جلسات الحوار التى دارت فى  قصر المؤتمرات بنواكشوط منذ نهاية الشهر الماضي


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الحوار, المنتدى


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