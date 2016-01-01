الحكومة تجتمع قبيل عيد الاستقلال الوطني



عقدت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس اجتماعها الأسبوعي، في القصر الرئاسي بنواكشوط، وهو الاجتماع الأخير لها قبيل الذكرى الـ56 لعيد الاستقلال الوطني.



وترأس الاجتماع الحكومي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي عاد قبل ساعات من القمة العربية-الأفريقية التي انعقدت في مالابو بغينيا الاستوائية.



ومن المنتظر أن يتوجه ولد عبد العزيز في غضون أيام إلى ولاية آدرار، شمالي موريتانيا، في إطار زيارة تفقد واطلاع سيتم خلالها الاحتفال بعيد الاستقلال في مدينة أطار، عاصمة الولاية.



وكانت السلطات الموريتانية قد احتفلت العام الماضي بعيد الاستقلال في مدينة نواذيبو، شمالي البلاد، وذلك في إطار خطة لإشراك الولايات الداخلية في الاحتفال بالمناسبات الوطنية، بعد أن كانت حكراً على العاصمة نواكشوط.

