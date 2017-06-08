الحكومة تجري تعديلات واسعة في وزارة الداخلية

أجرى مجلس الوزراء تعيينات جديدة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، شملت مناصب مهمة في وزارة الداخلية واللامركزية.
وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:
وزارة الداخلية واللامركزية
ديوان الوزير
مكلفة بمهمة: هاوا كان، ملحقة إدارة عامة بنفس الوزارة سابقا.
مستشار قانوني: سيدي محمد ولد بيدي، قانوني.
الإدارة المركزية
المدرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي
مديرية نظم المعلومات
المدير: محمد أحمد ولد براهيم سيد المختار، مهندس معلوماتية، رئيس مصلحة مركز البيانات بنفس المديرية سابقا.
مديرية الإحصاء والملف الانتخابي
المدير: فاري جيري جاه، مهندس اتصالات، مدير المؤازرة الانتخابية سابقا.
مديرية المؤازرة الانتخابية
المدير: براهيم ولد محمد الامين، مدير نظم المعلومات سابقا.
الإدارة الإقليمية
ولاية الحوض الشرقي
مقاطعة باسكنو
مركز فصاله الإداري
رئيس المركز: يعقوب ولد إسماعيل، إداري مدني، أمين عام بلدية تفرغ زينة سابقا.
ولاية العصابة
مقاطعة كيفه
الحاكم المساعد: الحدرامي صمب العبد، ملحق إدارة عامة بديوان والي داخلة انواذيبو سابقا.
مقاطعة باركيول
مركز لعويسي الإداري
رئيس المركز: أحمد بزيد ولد أحمد يعقوب، إداري مدني، حاكم مساعد كيفه سابقا.
مقاطعة كنكوصه
مركز هامد الإداري
رئيس المركز: مربيه ولد أحمد، إداري مدني، أمين عام بلدية عرفات سابقا.
ولاية الترارزة
مقاطعة الركيز
مركز تيكان الإداري
رئيس المركز: محمد محمود ولد محمد سلطان، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز تكند الإداري سابقا.
مقاطعة المذرذرة
مركز تكند الإداري
رئيس المركز: غيثي ولد سيدي محمد، أمين عام بلدية تيارت سابقا.
مقاطعة كرمسين
الحاكم: أحمد محمود ولد نيسان، ملحق إدارة عامة، حاكم مقاطعة تفرغ زينة سابقا.
ولاية آدرار
ديوان الوالي
المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: هادي مبالي ياترا، ملحق إدارة عامة، حاكم الميناء سابقا.
مقاطعة شنقيط
الحاكم: عبدول أمادو با، ملحق إدارة عامة، حاكم ولد ينج سابقا.
ولاية داخلت انواذيبو
مقاطعة انواذيبو
الحاكم المساعد: احمد ولد عبد الرحمن، محرر إدارة عامة رئيس مصلحة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة سابقا
ولاية تكانت
مقاطعة تجكجة
مركز الرشيد الإداري
رئيس المركز: محمد المختار ولد محمد عبد الله، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز لخشب سابقا
مقاطعة تيشيت
مركز لخشب الإداري
رئيس المركز: احمد سالم ولد أحمد، إداري مدني، موظف في وزارة الداخلية سابقا
ولاية كيدي ماغة
ديوان الوالي
مدير الديوان: أمادو عبدلاي ساخو، ملحق إدارة عام حاكم مساعد انواذيبو سابقا.
المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: سيدي ولد الشيخ احمد، محرر إدارة عامة، رئيس مركز الرشيد الإداري سابقا
مقاطعة ولد ينج
الحاكم: الشيخ سيد أحمد ولد سيداتي، إداري مدني ، حاكم لكصر سابقا
ولاية إنشيري
مقاطعة اكجوجت
الحاكم: سيدنا ولد زين العابدين، إداري مدني حاكم كرمسين سابقا.
ولاية انواكشوط الغربية
ديوان الوالي
المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية: الشيخ عبد الله ولد احماده، ملحق إدارة عامة، مدير ديوان والي كيدي ماغة سابقا.
مقاطعة لكصر
الحاكم: جاكانا محمدو واكي، إداري مدني، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بديوان والي آدرار سابقا
مقاطعة تفرغ زينه
الحاكم: سيدي محمد ولد عبد الله، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد عرفات سابقا
ولاية نواكشوط الجنوبية
مقاطعة عرفات
الحاكم المساعد: محمد يحي ولد محمد الامين، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز فصالة سابقا
مقاطعة الميناء
الحاكم: مولاي إسماعيل ولد المرتجي، ملحق إدارة عامة حاكم شنقيط سابقا