الحكومة تجري تعديلات واسعة في وزارة الداخلية



أجرى مجلس الوزراء تعيينات جديدة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، شملت مناصب مهمة في وزارة الداخلية واللامركزية.



وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:



وزارة الداخلية واللامركزية

ديوان الوزير

مكلفة بمهمة: هاوا كان، ملحقة إدارة عامة بنفس الوزارة سابقا.

مستشار قانوني: سيدي محمد ولد بيدي، قانوني.



الإدارة المركزية

المدرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي

مديرية نظم المعلومات

المدير: محمد أحمد ولد براهيم سيد المختار، مهندس معلوماتية، رئيس مصلحة مركز البيانات بنفس المديرية سابقا.



مديرية الإحصاء والملف الانتخابي

المدير: فاري جيري جاه، مهندس اتصالات، مدير المؤازرة الانتخابية سابقا.

مديرية المؤازرة الانتخابية

المدير: براهيم ولد محمد الامين، مدير نظم المعلومات سابقا.



الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

مقاطعة باسكنو

مركز فصاله الإداري

رئيس المركز: يعقوب ولد إسماعيل، إداري مدني، أمين عام بلدية تفرغ زينة سابقا.



ولاية العصابة

مقاطعة كيفه

الحاكم المساعد: الحدرامي صمب العبد، ملحق إدارة عامة بديوان والي داخلة انواذيبو سابقا.



مقاطعة باركيول

مركز لعويسي الإداري

رئيس المركز: أحمد بزيد ولد أحمد يعقوب، إداري مدني، حاكم مساعد كيفه سابقا.



مقاطعة كنكوصه

مركز هامد الإداري

رئيس المركز: مربيه ولد أحمد، إداري مدني، أمين عام بلدية عرفات سابقا.



ولاية الترارزة

مقاطعة الركيز

مركز تيكان الإداري

رئيس المركز: محمد محمود ولد محمد سلطان، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز تكند الإداري سابقا.



مقاطعة المذرذرة

مركز تكند الإداري

رئيس المركز: غيثي ولد سيدي محمد، أمين عام بلدية تيارت سابقا.



مقاطعة كرمسين

الحاكم: أحمد محمود ولد نيسان، ملحق إدارة عامة، حاكم مقاطعة تفرغ زينة سابقا.



ولاية آدرار

ديوان الوالي

المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: هادي مبالي ياترا، ملحق إدارة عامة، حاكم الميناء سابقا.



مقاطعة شنقيط

الحاكم: عبدول أمادو با، ملحق إدارة عامة، حاكم ولد ينج سابقا.



ولاية داخلت انواذيبو

مقاطعة انواذيبو

الحاكم المساعد: احمد ولد عبد الرحمن، محرر إدارة عامة رئيس مصلحة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة سابقا



ولاية تكانت

مقاطعة تجكجة

مركز الرشيد الإداري

رئيس المركز: محمد المختار ولد محمد عبد الله، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز لخشب سابقا



مقاطعة تيشيت

مركز لخشب الإداري

رئيس المركز: احمد سالم ولد أحمد، إداري مدني، موظف في وزارة الداخلية سابقا



ولاية كيدي ماغة

ديوان الوالي

مدير الديوان: أمادو عبدلاي ساخو، ملحق إدارة عام حاكم مساعد انواذيبو سابقا.



المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: سيدي ولد الشيخ احمد، محرر إدارة عامة، رئيس مركز الرشيد الإداري سابقا

مقاطعة ولد ينج

الحاكم: الشيخ سيد أحمد ولد سيداتي، إداري مدني ، حاكم لكصر سابقا



ولاية إنشيري

مقاطعة اكجوجت

الحاكم: سيدنا ولد زين العابدين، إداري مدني حاكم كرمسين سابقا.



ولاية انواكشوط الغربية

ديوان الوالي

المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية: الشيخ عبد الله ولد احماده، ملحق إدارة عامة، مدير ديوان والي كيدي ماغة سابقا.



مقاطعة لكصر

الحاكم: جاكانا محمدو واكي، إداري مدني، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بديوان والي آدرار سابقا



مقاطعة تفرغ زينه

الحاكم: سيدي محمد ولد عبد الله، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد عرفات سابقا



ولاية نواكشوط الجنوبية

مقاطعة عرفات

الحاكم المساعد: محمد يحي ولد محمد الامين، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز فصالة سابقا



مقاطعة الميناء

الحاكم: مولاي إسماعيل ولد المرتجي، ملحق إدارة عامة حاكم شنقيط سابقا

