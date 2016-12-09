الحكومة تخرج في مسيرة مناهضة للفساد والرشوة



خرجت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الجمعة، في مسيرة راجلة مناهضة للفساد والرشوة، انطلقت من قصر المؤتمرات وتوجهت إلى مبنى وزارة الاقتصاد والمالية.



ويتقدم أعضاء الحكومة المشاركين في المسيرة، وزير الاقتصاد والتنمية المختار ولد أجاي الذي ألقى كلمة أكد فيها استمرار الحكومة في محاربة الفساد.



وكان الوزير قد ألقى كلمته في اجتماع عقد بقصر المؤتمرات قبيل انطلاق المسيرة، وأعلن فيه أن الحرب على الفساد مكنت من تحقيق مكاسب مهمة.



وتعد هذه المسيرة هي الأولى من نوعها في موريتانيا، ويؤكد أنصار النظام أنها خطوة جديدة في مجال التعبئة الشعبية والرسمية ضد الفساد.



من جهة أخرى كان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي قد دعا الأئمة إلى توحيد خطبهم ضد الفساد والرشوة.

