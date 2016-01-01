موريتانيا تعزز أسطولها بطائرة "بوينغ" جديدة

الحكومة تدعم الأنشطة المدرة للدخل بالحوض

موريتانيا تدعم العثيمين لرئاسة التعاون الإسلامي

تأسيس مشروع تزويد قطب "أفرنانه" بالكهرباء

عزيز: موريتانيا حريصة على التعاون مع المغرب

الحكومة تجتمع بعد عودة الرئيس من تكانت

والي اترارزة يحث على إنجاح الحملة الزراعية

ندوة إقليمية: الإعلام الجديد مهم لنشر الوسطية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : #موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع #المغرب https://t.co/MQFDLLNYYY
الخميس 17 نونبر - 17:11
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-عبد-العزيز-ينهي-زيارة-تكانت-من-تي… https://t.co/RF8TWqtsrH
الخميس 17 نونبر - 13:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة تدعم الأنشطة المدرة للدخل بالحوض


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 19:29



الحكومة تدعم الأنشطة المدرة للدخل بالحوض
مواضيع ذات صلة

أطلقت مفوضية  حقوق الإنسان والعمل الإنساني  اليوم الخميس في مدينة آمرج بولاية الحوض الشرقي  برنامجا يهدف إلى توفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة في كافة انحاء المقاطعة عبر تمويل دكاكين جماعية وماكينات طحين ومجزرة لبيع اللحوم.

وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك أن  هذا البرنامج يرمي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف الى محاربة الفقر وتسريع وتيرة النمو في الأوساط الفقيرة.
 
وقال إن  البرنامج يسعى إلى توفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة في كافة انحاء المقاطعة بواسطة تمويل 12 مشروعا مدرا للدخل على مستوى بلديات آمرج ، عدل بكرو ، وبوكادوم، فيما تم تحديد هذه المشاريع وفق نهج تشاركي باشراف من المنتخبين والمستفيدين ، وفق تعبيره.
 
وأوضح أن  المفوضية ستسهر على المتابعة المكثفة لتنفيذ هذه المشاريع وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية .


الكلمات المفتاحية : الحوض الشرقي, انشطة, فقر


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة