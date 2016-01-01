الحكومة تدعم الأنشطة المدرة للدخل بالحوض



أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني اليوم الخميس في مدينة آمرج بولاية الحوض الشرقي برنامجا يهدف إلى توفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة في كافة انحاء المقاطعة عبر تمويل دكاكين جماعية وماكينات طحين ومجزرة لبيع اللحوم.



وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك أن هذا البرنامج يرمي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف الى محاربة الفقر وتسريع وتيرة النمو في الأوساط الفقيرة.



وقال إن البرنامج يسعى إلى توفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة في كافة انحاء المقاطعة بواسطة تمويل 12 مشروعا مدرا للدخل على مستوى بلديات آمرج ، عدل بكرو ، وبوكادوم، فيما تم تحديد هذه المشاريع وفق نهج تشاركي باشراف من المنتخبين والمستفيدين ، وفق تعبيره.



وأوضح أن المفوضية ستسهر على المتابعة المكثفة لتنفيذ هذه المشاريع وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية .