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الاثنين 12 يونيو - 17:32
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الحكومة تدعو الأئمة لتحصين الشباب ضد التطرب والمخدرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 يونيو 2017 - 16:18



الحكومة تدعو الأئمة لتحصين الشباب ضد التطرب والمخدرات
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دعا وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود اليوم الاثنين الأئمة والعلماء إلى تحصين الشباب ضد فكر التطرف والانحراف، وتعاطى المخدرات.

وحث الوزير خلال حفل تدشين عدد من المساجد بمدينة انواذيبو الأئمة على الوحدة والتضامن وتوعية المصلين وتثقيفهم بشؤون دينهم، وتحصين الشباب من ما سماه "الممارسات الشاذة".

وأضاف ولد أهل داوود أن تحصين الشباب ضد الانحراف وتعاطي المخدرات من الأهداف التي تدخل في صميم اهتمامات الحكومة الموريتانية.

 وكان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود أشرف صباح اليوم في مدينة انواذيبو على تدشين عدة مساجد في إطار الإحياء الرمضاني.
 


الكلمات المفتاحية : الارهاب, التطرف, الشؤون الاسلامية, المخدرات, المساجد
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