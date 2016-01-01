الحكومة تدعو الأئمة لعدم توظيف المنابر سياسياً



دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد هل داوود، اليوم الجمعة، إلى تسخير منابر المساجد لنشر العلم الناصع وبث قيم المحبة والتسامح والتكافل بعيدا عن التوظيف السياسي أو الأغراض الشخصية.



وتأتي هذه الدعوة بعد خطبة ألقاها أحد أئمة الجامع الكبير بنواكشوط، الأسبوع الماضي، عارض فيها تعديل النشيد الوطني والعلم، وطالب فيها بالتراجع عن ذلك القرار الذي من المنتظر أن يعرض خلال استفتاء شعبي مرتقب.



وأثارت الخطبة ردود فعل واسعة في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل النقاش المحتدم بين أنصار النظام وبعض الأطراف السياسية المعارضة.



الوزير خلال اجتماع مع الأئمة بمقر الوزارة في نواكشوط، أوضح أن الهدف من هذا الاجتماع التقويمي هو تدارس السبل الكفيلة بتفعيل مساهمة الأئمة في النهوض بهذا القطاع، من خلال التعليم والتوجيه والإرشاد واستعراض السياسة الوطنية للوزارة.



وقال الوزير إن الرسالة النبيلة للأئمة تجعلهم قدوة للمجتمع في الاخلاق والسلوك وتتطلب منهم مسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة منحت حرية المنابر مع حرصها الدائم على أن تكون تلك الحرية في إطارها الصحيح.



وأضاف أن القطاع يعول على دور الأئمة في خدمة الأمة وتهذيب الشباب وتحصين فكره من التطرف والانحراف.

