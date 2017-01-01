مسؤول في الخارجية الإيطالية يزور نواكشوط

الحكومة تصادق على الميزانية المعدلة لـ2017

موريتانيا: تعيينات حكومية في خمس وزارات

موريتانيا: تأهيل الأطفال الخارجين على القانون

موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد

منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك موريتانيا

حكومة موريتانيا تكون مائة شاب في مجال البناء

موريتانيا: قمع أساتذة التعليم الثانوي يثير الجدل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة تصادق على الميزانية المعدلة لـ2017 https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-تصادق-على-الميزانية-المعدلة… https://t.co/Zs2HVHRIaE
الخميس 11 ماي - 21:38
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تعيينات جديدة في اجتماع الحكومة الأسبوعي https://t.co/vgjvs5kUW5تعيينات-جديدة-في-اجتماع-الحكومة-الأسبوعي_a34747.html
الخميس 11 ماي - 20:29
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة تصادق على الميزانية المعدلة لـ2017


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 11 ماي 2017 - 19:11



الحكومة تصادق على الميزانية المعدلة لـ2017
مواضيع ذات صلة
 
صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017.
 
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن  هذا القانون يعالج مجموعة من المشاكل من بينها أن بعض المؤسسات كانت تدفع الراتب الصافي فقط للعامل دون أن تدفع له صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تسريع رواتب العمال لحصولهم عليها بشكل منتظم عند نهاية كل شهر وذلك من خلال اقتطاع مايغطي رواتب عمال كل مؤسسة .
 
وأضاف ولد اجاي انه منذ سنة 2015 تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تنظيم التسيير المالي للمؤسسات العمومية وضبط الكتلة الاجرية وميزانية التسيير و ميزانية الاستثمار بها من أجل أن تلتزم بنظم الشفافية والنظم المعروفة في المالية وأن يكون التسيير المالي لميزانية الدولة موحد بحيث تكون طريقة تسيير الإدارات العمومية هي نفسها التي تسير بها ميزانيات المؤسسات العمومية دون أن تمس من استقلاليتها .


الكلمات المفتاحية : حكومة, قانون, مالية
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة