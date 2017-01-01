الحكومة تصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2017

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017.



وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن هذا القانون يعالج مجموعة من المشاكل من بينها أن بعض المؤسسات كانت تدفع الراتب الصافي فقط للعامل دون أن تدفع له صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تسريع رواتب العمال لحصولهم عليها بشكل منتظم عند نهاية كل شهر وذلك من خلال اقتطاع مايغطي رواتب عمال كل مؤسسة .

وأضاف ولد اجاي انه منذ سنة 2015 تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تنظيم التسيير المالي للمؤسسات العمومية وضبط الكتلة الاجرية وميزانية التسيير و ميزانية الاستثمار بها من أجل أن تلتزم بنظم الشفافية والنظم المعروفة في المالية وأن يكون التسيير المالي لميزانية الدولة موحد بحيث تكون طريقة تسيير الإدارات العمومية هي نفسها التي تسير بها ميزانيات المؤسسات العمومية دون أن تمس من استقلاليتها .