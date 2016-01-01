الحكومة تطالب باحترام أجل مشروع صرف أمطار نواكشوط



طالب وزير المياه و الصرف الصحي محمد عبد الله ولد أوداعه اليوم الثلاثاء باحترام الآجال المحددة لإنهاء الأشغال في مشروع صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية عن مناطق نواكشوط المنخفضة.



جاء ذلك خلال تفقد الوزير لسير أشغال المشروع في مقاطعتي تفرغ زينة ولكصر بولاية نواكشوط الغربية الذي تنفذه شركة صينية بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية، و جمهورية الصين الشعبية.



وأكد ولد أوداعه للقائمين على المشروع أهيمة تنفيذ الأشغال وفق المواصفات الفنية المعتمدة التي تم الاتفاق عليها، منبها إلى استعداد الدولة لتذيل كل العوائق التى تعترض تنفيذ المشروع، وفق برقية للوكالة الموريتانية للأنباء.



وينتظر أن تنهي الأشغال في مشروع صرف مياه الأمطار من المناطق المنخفضة في مدينة نواكشوط نهاية عام 2018، ويبلغ تمويل المشروع الذي سيشمل لكصر، الميناء، السبخة، تفرغ زينة وتيارت 45 مليون دولار.

