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الحكومة تطلق مشروعا للصرف الصحي بمدينة ازويرات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 سبتمبر 2016 - 10:45



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أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي يوم أمس السبت فى مدينة ازويرات مشروع بناء شبكة صرف صحي وطرق حضرية فى الحي الجديد الذي يضم 600 وحدة سكنية والذى تم تشييده بتكلفة ثمانية مليارات أوقية على حساب ميزانية الدولة .
 
وستخصص 300 وحدة سكنية فى الحي لعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم " و 300 وحدة سكنية لموظفي ووكلاء الدولة فى مدينة ازويرات.
 
 
وطالبت وزيرة الإسكان  خلال تفقدها للمشروع القائمين عليه باحترام المعايير و الآجال المحددة، كما استمعت إلى شروح مفصلة من المدير العام لشركة اسكان محمود محمود ولد جعفر الذى أكد أن الاعمال فى المشروع ستكتمل فى الأشهر القليلة القادمة.


الكلمات المفتاحية : الزويرات, حكومة, صرف صحي


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