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الخميس 8 يونيو - 23:28
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا إنشاء "قطب تنموي" في الحوض الشرقي https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-إنشاء-قطب-تنموي-في-الحوض… https://t.co/HStW39vmST
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الحكومة تعلق على التحقيق في تمويل "هيئة الرحمة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 يونيو 2017 - 22:05



الحكومة تعلق على التحقيق في تمويل "هيئة الرحمة"
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قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إن مجلس الشيوخ "لديه الحق" في تشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل هيئة الرحمة التي يرأسها نجل الرئيس بدر ولد عبد العزيز.
 
وكان مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، قد ناقشت تشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل الهيئة التي أسسها نحل الرئيس الراحل أحمدو ولد عبد العزيز، وأثارت أنشطتها انتباه الرأي العام الوطني.
 
وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن "مجلس الشيوخ هيئة تشريعية ولديها الحق في أي عمل تشريعي أو رقابي تتخذه وتعمل به والحكومة ستتعامل معها وفق القانون".
 
وأضاف الوزير أنه "لا ضير في تشكيل لجان من هذا النوع سواء من مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان".
 
وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل "من منظور قانوني" مع أي لجنة يشكلها البرلمان الموريتاني، مؤكداً أن هذا التعامل ستحكمه "ضوابط العلاقة التي تربط الجهات التنفيذية بالجهات التشريعية"، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, الشيوخ, تحقيق
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