الحكومة: تعيينات واسعة في وزارة الإسكان



أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، جملة من التعيينات الواسعة في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، جاءت على النحو التالي:



وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

حميني ولد سيدي، مدير الاستصلاح الترابي سابقا.

تيررا ادريسا، مهند س في الهندسة المدنية.

مينا سيدينا، حاصل على شهادة ماستر2 في الرياضيات والتطبيقات الإحصائية.



مستشارون فنيون

المستشار القانوني: سيدي محمد ولد البشير، في نفس المنصب سابقا.

المستشار المكلف بالإسكان: وان بيران، مدير البرنامج الوطني لتجميع القرى وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية سابقا.

المستشار المكلف بالعمران: المجتبى ولد محمد السالك، المدير المساعد للعمران سابقا.

المستشار المكلف بالمباني والتجهيزات العمومية: ديكو عبدول، مستشار المكلف بالإسكان سابقا.

المستشار المكلف بالاستصلاح الترابي: ديانغ ابوبكرن، المستشار المكلف بالعمران سابقا.



المفتشية العامة

المفتش العام: احمدو ولد محمد يحي، مهندس في الهندسة المدنية، مدير تقييم البرامج والمتابعة سابقا.



المفتشون

سيدي المحجوب ولد سيدي إبراهيم

محمد سالم ولد تقي الله ولد سيدي

محمد كوني

حليمة كمرا



الإدارة المركزية

المديرية العامة للإسكان والعمران

المدير العام: ولي عبدو الله، حاصل على دبلوم السلك الثالث في العمران والاستصلاح.



المديرية العامة للمباني والتجهيزات العمومية

المدير العام: كي موسي، مهندس في الهندسة المدنية، المدير العام لمؤسسة تجديد وإعادة تأهيل مدينة الطينطان سابقا.

المدير العام المساعد: محمد ولد الزامل، مهندس، المدير المساعد للمباني والتجهيزات العمومية سابقا.



مديرية الدراسات والمشاريع

المدير: محمد ولد بوبكر، مهندس



مديرية متابعة الأشغال

المدير: يحفظو ولد الشريف، مهندس معماري



المديرية العامة للاستصلاح الترابي والعمل الجهوي

المدير العام: عبدو محمد محمود عبد اللطيف، دكتور مهندس في التبوغرافيا والخرائط الرقمية.

المدير العام المساعد: محمد محمود ولد اعمر، مدير تنسيق المندوبيات الجهوية سابقا.



مديرية الاستصلاح الترابي

المدير: مولاي إسماعيل ولد مولاي الحسن.



مديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية

المدير: مالك افال، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا.



مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المديرة: صفية منت محمد سعيد ولد همدي، في نفس المنصب سابقا.

المدير المساعد: سيدي ولد محمد، شهادة خبير محاسبة



مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون

المدير: جدو ولد حجبو، شهادة ماستر في الجغرافيا

المدير المساعد: الشيخ يب ولد زين العبقري ، مفتش عام سابقا



خلية تنسيق برنامج تجميع القرى

المنسق: سيدي عبد الله ولد سيدي محمد ولد لعزيز، مدير الدراسات والبرمجة والتعاون سابقا.



خلية الإعلام

المسؤول: احمد ولد السالك، في نفس المنصب سابقا.



المؤسسات العمومية

مؤسسة تجديد وإعادة تأهيل مدينة الطينطان

المدير العام: محمد المختار ولد محمد لحبيب، مكلف بمهمة سابقا.

