الحكومة تكشف الخطوط العريضة لميزانية السنة المقبلة

كشف وزير الإقتصاد و المالية المختارولد اجاي عن الخطوط العريضة لميزانية 2017 ، مشيرا إلى أن إعدادها يأتي في وقت وصل فيه إعداد استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2017ـ2030 إلى مراحله النهائية، وتتضمن الرؤية الاستيراتيجية لتنمية البلد خلال 15 سنة القادمة.
وقال الوزير خلال مقابلة مع جريدة"الشعب" بمناسبة عيد الإستقلال الوطني إن تحقيق نمو سريع للبلد، وخلق فرص عمل وتزيع الثروة بشكل عادل ،وتكوين كادر بشري قادر على خلق هذا النمو السريع، يمكن السكان من الوصول للخدمات الأساسية خصوصا الفئات الهشة .
وأكد أن وضع آليات ونظام حوكمة شفافة تأخذ بضروريات الحكم الرشيد التي هي الضمان الأساسي لتحسين التسيير في البلد.
ويأتي مشروع قانون المالية بحسب الوزير في ظل ظرفية اقتصادية تتميز بتباطؤ النمو سنة 2016 على المستوى العالمي، الذي لم يصل إلى المعدل المتوقع 3.4%، ومرد ذلك هو تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا حالة التحول التي يعيشها الاقتصاد الصيني.
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أن الإقتصاد الوطني قد بدأ يتعافى من صدمة هبوط أسعار المواد الأولية؛ التي عرفتها الأسواق العالمية سنة 2014، فمعدل النمو سنة 2015 كان في حدود 2%، وفي سنة 2016 توقعات النمو في مابين 3 إلى 5%، أما سنة 2017 فنتوقع معدل نمو 5%.
كما أن معدل التضخم مسيطر عليه في حدود 1 إلى 1.3%، بينما عجز الميزانية سنة 2016 سيكون معدوما بل ينتظر حدوث فائض في حدود 0.4% حسب التوقعات .
وبخصوص تحديد الأهداف الكبرى لميزانية 2017 ، أشار الوزير إلى أن تحقيق نمو اقتصادي 5%، وبقاء معدل التضخم دون 2% ، وانخفاض عجز الميزانية إلى 0.4% ، و وصول الاحتياطات من العمل الصعبة إلى ما يغطى 6 أشهر من الواردات سنة 2017.
وقال إنه يتوقع أن تزيد شركة "اسنيم" من صادرتها السنة القادمة لتصل إلى 15 مليون طن لأول مرة، اعتمادا على التطور الكبير في الإنتاج الذي حققته سنة 2016، والذي وصل لـ13 مليون طن.
وخلص إلى أن ميزانية 2017 ستعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وملائمة السياسات الاقتصادية مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030.
وتهدف الميزانية إلى الرفع من معدلات النمو، واحتواء التضخم، والحفاظ على مستوى احتياطات من العملات الصعبة، ودعم مناخ الاستثمار، والحد من عجز الموازنة العامة وملائمة السياسة الجبائية مع الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية.