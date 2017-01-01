الحكومة تنفى وجود الأرز "البلاستيكي" فى موريتانيا





نفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس وجود أرز بلاستيكي فى موريتانيا،بعد الأخبار المتداولة عن العثور على كميات منه تباع فى الأسواق ، واصفا تلك الأخبار ب"الشائعة" .







وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة إنه تم تشكيل لجنة وزارية وأخرى فنية تابعة لها من القطاعات المعنية، وتوصلت إلى معلومات بأنه لا يوجد أي صنف من أصناف أرز "الزنكلونيا "وغيره ، مؤكدا أن جميع ما في الأسواق الموريتانية صالح للاستعمال ويتوفر على معايير الجودة المطلوبة، وفق تعبيره.







من جهة أخرى حذر الوزير من تسرب الأرز من دولة مجاورة قال إنها اكتشفت دخول حوالي 20 ألف طن من الأرز غير الصالح للاستعمال، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت تدابيرها لمنع تسربه داخل البلد .







وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأسابيع الماضية فيديوهات لنوعية فاسدة من الأرز توجد فى موريتانيا، وقال المستهلكون إنها "بلاستيكية" ، محذرين من استعمالها.

