موريتانيا تستفيد من قرض بأكثر من مليار أوقية

موريتانيا تعتمد البرنامج الوطني لسلامة الطيران

الصحفي "إسحاق" بين الأمل والضغط الرسمي

غامبيا: الناخبون يختارون رئيسهم بكرات الرخام‎

صحراء ميديا تنشر نتائج مسابقة مدرسة الصحة

موريتانيا: نشر "الجريدة الرسمية" على الإنترنت

الحكومة تهاجم رافضي بيع مقر السفر بواشنطن

المغرب يتهم "زوما" بعرقلة عودته للاتحاد الأفريقي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : هكذا هاجم المتحدث باسم الحكومة من يرفضون بيع مقر السفير بواشنطن https://t.co/UD0kfiImMo
الجمعة 2 ديسمبر - 12:10
Sahara Media Agency : #موريتانيا تعتمد برنامجاً جديداً لسلامة الطيران https://t.co/3a2N8yPkdC
الجمعة 2 ديسمبر - 12:00
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة تهاجم رافضي بيع مقر السفر بواشنطن


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 18:24



الحكومة تهاجم رافضي بيع مقر السفر بواشنطن
مواضيع ذات صلة

 

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس  إن الجهة المسؤولة عن بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن هي التي تقرر مايجب فعله انطلاقا من  خلفيات الأمور وتسييرها اليومي للقطاع ، متهما الجهات التي قيمت بيع السفارة وتابعت قضيتها بالتشويش و الشغب .

 

وأشار الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الأسبوعي  إلى أنه على الجهات الأخرى تنتقد و تقيم الطريقة التي يتم بها الإجراء ، دون الدخول في عملية البيع واتهام السلطات بالمحسوبية و الزبونية .


واحتدم جدل واسع في أوساط الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول نية السلطات الموريتانية بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن. 

  

وعبر عدد من أفراد الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة عن رفضهم للقرار، مؤكدين في وقفة نظموها الثلاثاء الماضي ، أمام السفارة، أن بيع المقر "سوء تسيير ولا يحمل أي مصلحة". 

  

ويقع مقر إقامة السفير الموريتاني في منطقة "كالوراما" الراقية بواشنطن، ويعرض للبيع بحوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تشير مصادر من الجالية إلى أن تكاليف ترميمه قد تصل إلى مليون دولار أمريكي.


من جهة أخرى تشير المصادر الرسمية إلى أن المبنى يحتاج للترميم وأن تقارير أعدها خبراء أكدت أن بيعه أفضل من ترميمه وأقل كلفة.



الكلمات المفتاحية : الحكومة, سفارة, واشنطن


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة