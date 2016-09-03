الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع





وزعت مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية مساء أمس الجمعة فى كل من أطار وعين أهل الطايع مساعدات مالية بقيمة 150 مليون أوقية على الأسرالتي تضررت منازلها كليا او جزئيا جراء السيول التي عرفتها ولاية آدرار خلال الأيام الماضية.



وقال مفوض الأمن الغذائي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته بدعم 147 أسرة من أجل إعادة بناء وتاهيل منازلها، حيث حصلت كل أسرة من بين112أسرة دمرت السيول منازلها بالكامل على مليون و200 ألف أوقية، فيما حصلت 35 أسرة تضررت مساكنها جزئيا على مساعدات مالية أخرى.



وأكد مفوض الأمن الغذائي أن تحديد وإحصاء الأسر المتضررة تم من طرف اللجنة الجهوية وفقا لمعايير شفافة وموضوعية، وتم على أساسها توزيع المساعدات العينية والمادية على المتضررين. حسب تعبيره





وأشاد ممثلو السكان المتضررين فى أطار وعين اهل الطايع بما سموه الشفافية التي طبعت تحديد المستفيدين وعملية توزيع المساعدات معربين عن تقديرهم لسرعة وفاعلية التدخل الحكومي لمساعدتهم



وشملت المساعدات العينية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر والزيوت والتمور والأفرشة والأغطية والخيام .