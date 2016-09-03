248عملية مكافحة للجراد وعلاج أكثر من 8000 هكتار

الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع

مالي: مسلحون يستولون على بلدة استراتيجية بالوسط

لجنة الأهلة تعلن السبت أول أيام ذى الحجة

سامسونغ تسحب كلاكسي نوت 7 بعد اشتعالها أثناء الشحن

منتخب موريتانيا يضمن المركز الثاني في تصفيات الكان

موريتانيا: لجنة الأهلة تتحرى ذى الحجة مساء اليوم

معارضة موريتانيا تطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ الجالية بالغابون

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في
Sahara Media Agency : الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع https://t.co/WMT3oiVcY7
السبت 3 سبتمبر - 13:50
Sahara Media Agency : مالي: مسلحون يستولون على بلدة استراتيجية بالوسط https://t.co/x07hnUqFEr
الجمعة 2 سبتمبر - 23:30
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 سبتمبر 2016 - 11:17



الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع
مواضيع ذات صلة


وزعت مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية مساء أمس الجمعة فى كل من أطار وعين أهل الطايع  مساعدات مالية بقيمة 150 مليون أوقية على الأسرالتي تضررت منازلها كليا او جزئيا جراء السيول التي عرفتها ولاية آدرار خلال الأيام الماضية.

وقال مفوض الأمن الغذائي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته بدعم 147 أسرة من أجل إعادة بناء وتاهيل منازلها، حيث حصلت كل أسرة من بين112أسرة دمرت السيول منازلها بالكامل على مليون و200 ألف أوقية، فيما حصلت 35 أسرة تضررت مساكنها جزئيا على مساعدات مالية أخرى.

وأكد مفوض الأمن الغذائي أن تحديد وإحصاء الأسر المتضررة تم من طرف اللجنة الجهوية وفقا لمعايير شفافة وموضوعية، وتم على أساسها توزيع المساعدات العينية والمادية على المتضررين. حسب تعبيره


وأشاد ممثلو السكان المتضررين فى أطار وعين اهل الطايع بما سموه الشفافية  التي طبعت تحديد المستفيدين وعملية توزيع المساعدات معربين عن تقديرهم لسرعة وفاعلية التدخل الحكومي لمساعدتهم

وشملت المساعدات العينية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر والزيوت والتمور والأفرشة والأغطية والخيام .


الكلمات المفتاحية : امطار, اموال, مساعدات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة