الحكومة: لا نأخذ أخبارنا الأمنية من السفارات



قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن موريتانيا ليست بحاجة لأخذ أخبارها من السفارات، مقللا من شأن التحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات بعض الدول الغربية في موريتانيا مؤخراً.



وكانت السفارة الفرنسية قد حذرت رعاياها منذ أيام من عمليات تلصص وانعدام أمن في موريتانيا، كما حذرت سفارة الولايات المتحدة من هجمات محتملة يشنها تنظيم الدولة الإسلامية ضد رعاياها بنواكشوط، وهو التحذير الذي أعادت نشره الجهات الدبلوماسية البريطانية.



وأوضح الناطق باسم الحكومة أن التحذير الذي أصدرته سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط ليس لموريتانيا وحدها بل لمجموعة من الدول تطالب فيه رعاياها بالحذر من بعض التهديدات أو الملابسات، على حد وصفه.



وأضاف أن الملابسات التي ذكرت فيها موريتانيا من بين تلك الدول سيتم شرحها من طرف الجهات الأمنية في مؤتمر صحفي سينظم في فترة لاحقة، مبينا أن تحذير بريطانيا لرعاياها مبني على تحذير السفارة الأمريكية.



وانتقد الوزير بشدة البيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية، مشيرا إلى أن موضوعها يختلف حيث أنها أصدرت بيانا حول محاولة اغتصاب لسيدة فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الأسر، وقد سافرت قبل أن تثبت أنها كانت بالفعل محاولة اغتصاب لدى المحاكم.



وقال إن إصدار السفارة الفرنسية لبيان رسمي بخصوص هذه الحادثة التي هي محاولة تلصص تقع في أي دولة "ليس موضوعيا وغير وارد، بل إنه غير ودي وخاصة من دولة صديقة كفرنسا"، معتبراً أنه بالنظر في حوادث الجرائم الحالية وبالذات في موقع وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المواقع الرسمية نجد أن جرائم القتل في فرنسا خلال ثلاثة أشهر نتيجة التلصص وصلت إلى 413 حالة، حسب تعبيره.

