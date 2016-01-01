حمالة الميناء: خروج الحاويات أثر على مداخيلنا

إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل

تدشين شارع يحمل اسم أمير الكويت بنواكشوط

موريتانيا تتهم "جهات مشبوهة" بزعزعة أمنها

موريتانيا: الحكومة تقر تعديلات دستورية جديدة

الحكومة: لا نأخذ أخبارنا الأمنية من السفارات

وزيرة تستعرض وضعية المرأة الموريتانية في اسطنبول

عزيز يلتقي قادة أركان جيوش دول الساحل الخمس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل https://t.co/vgjvs5kUW5إعلاميات-موريتانيا-يستعرضن-تجربته… https://t.co/j4fwsNVp3k
الجمعة 4 نونبر - 10:39
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تعيين مدير جديد للتعليم الأساسي https://t.co/vgjvs5kUW5تعيين-مدير-جديد-للتعليم-الأساسي_a32320.html https://t.co/fwDNuFP31p
الخميس 3 نونبر - 17:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الحكومة: لا نأخذ أخبارنا الأمنية من السفارات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 19:09



الحكومة: لا نأخذ أخبارنا الأمنية من السفارات
مواضيع ذات صلة

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن موريتانيا ليست بحاجة لأخذ أخبارها من السفارات، مقللا من شأن التحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات بعض الدول الغربية في موريتانيا مؤخراً.
 
وكانت السفارة الفرنسية قد حذرت رعاياها منذ أيام من عمليات تلصص وانعدام أمن في موريتانيا، كما حذرت سفارة الولايات المتحدة من هجمات محتملة يشنها تنظيم الدولة الإسلامية ضد رعاياها بنواكشوط، وهو التحذير الذي أعادت نشره الجهات الدبلوماسية البريطانية.
 
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن التحذير الذي أصدرته سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط ليس لموريتانيا وحدها بل لمجموعة من الدول تطالب فيه رعاياها بالحذر من بعض التهديدات أو الملابسات، على حد وصفه.
 
وأضاف أن الملابسات التي ذكرت فيها موريتانيا من بين تلك الدول سيتم شرحها من طرف الجهات الأمنية في مؤتمر صحفي سينظم في فترة لاحقة، مبينا أن تحذير بريطانيا لرعاياها مبني على تحذير السفارة الأمريكية.
 
وانتقد الوزير بشدة البيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية، مشيرا إلى أن موضوعها يختلف حيث أنها أصدرت بيانا حول محاولة اغتصاب لسيدة فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الأسر، وقد سافرت قبل أن تثبت أنها كانت بالفعل محاولة اغتصاب لدى المحاكم.
 
وقال إن إصدار السفارة الفرنسية لبيان رسمي بخصوص هذه الحادثة التي هي محاولة تلصص تقع في أي دولة "ليس موضوعيا وغير وارد، بل إنه غير ودي وخاصة من دولة صديقة كفرنسا"، معتبراً أنه بالنظر في حوادث الجرائم الحالية وبالذات في موقع وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المواقع الرسمية نجد أن جرائم القتل في فرنسا خلال ثلاثة أشهر نتيجة التلصص وصلت إلى 413 حالة، حسب تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الحومة, أمن, سفارات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة