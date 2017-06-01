الحكومة ماضية في تشييد سد "احنيكات بغداده"





قالت وزير الزراعة الموريتانية لمينة منت القطب ولد أمم إن قطاعها أطلق بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ، سلسلةً من الدراسات الفنية التي خلصت إلى تحديد خطة عمل تشمل إنجاز خمسة سدود كبيرة على مستوى الأحواض الساكبة في آدرار وتكانت.





جاءت ذلك خلال رد الوزيرة الموريتانية أمس الأربعاء على سؤال شفهي موجه لها من قبل النائب في الجمعية الوطنية اللوله بنت زاروق يتعلق بالآثار الناجمة عن بناء سد " احنيكات بغداده" الواقعة على بعد 10 كلمترات من مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت.



وأوضحت الوزيرة أن وادي لكصور بتكانت الذي سيحتضن السد موضوع السؤال يتميز بانحدار شديد يتسبب في سرعة جريان المياه؛ مما يؤدي إلى نقص حاد في فترة غمر التربة على طوال الوادي حيث تقع ثلاث مناطق واحاتية في الولاية تشمل ما مجموعه حوالي 97000 نخلة تم غرسها بشكل غير منتظم على طول الوادي الذي يمر بمجراه في سنة متوسطة الأمطار أكثر من 2ر3 مليون متر مكعب بسرعة تدفق كبيرة بسبب الانحدار .



وهو ما يحول دون تسرب المياه داخل التربة لإعادة تزويد البحيرات الجوفية مع أن نسبة من هذه المياه تتسرب في البحيرات الجوفية في وادي الرشيد والباقي يتدفق في مناطق أخرى غير مستغلة.



وقالت إنه ونتيجة لهذه الوضعية أصبح من الضروري تشييد البنى التحتية اللازمة لتخزين المياه في الوادي وتسييره حسب الحاجيات في المصب؛ الشيء الذي سيمكن في المستقبل من إطلاق برامج طموحة لتحديد هذه الواحات وفق المعايير الفنية الضرورية للرفع من الإنتاج و الإنتاجية.



ونبهت إلى أنه وبعد اكتمال الدراسات اللازمة سيتم إنجاز سد مُجهَّز بمنشأة لتصريف المياه وصمامات للتحكم تسمح بتزويد منتظم للواحات على طول الوادي بما في ذلك الرشيد.



وتحدثت وزيرة الزراعة عن الإجراءات التي سيقام بها للحد من الآثار المحتملة كإنشاء واحات نموذجية لفائدة الملاك المتضررين من الغمر المتوقع لحوالي 20 هكتارا، وإقامة حواجز على مستوى الروافد المغذية لمنطقة الرشيد لتخفيف سرعة المياه وتغذية البحيرات الجوفية.



وكان العشرات من سكان تجكجة،قد احتجوا الاسابيع الايرة ، أمام القصر الرئاسي على قرار تشييد سد "احنيكات بغداده" في أعالي وادي إزيف، بولاية تكانت.



وقال المتحتجون إن بناء هذا السد، هو بمثابة موت لساكنة الوادي ويعرض نخليها الذي يعتبر عجلة الاقتصاد في البلدة للموت، مشيرين إلى أنه يهدد السلم الاجتماعي والسكينة لبلدة عظم "الجور" و"الحيف".